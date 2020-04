Polizei Hagen

POL-HA: Marihuana-Rauchschwaden dringen aus Auto - Drogenfahrt in der Innenstadt

Hagen (ots)

Am Montag, 20.04.2020, meldete sich eine Autofahrerin bei der Polizeileitstelle. Sie befand sich gegen 15:00 Uhr hinter einem VW. Aus diesem drangen Rauchschwaden. Sie konnte deutlich erkennen, wie der Fahrer eine Marihuanazigarette aus dem Fenster hielt. Noch während ihr der penetrante Geruch in die Nase stieg, rief sie die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 28-Jährigen in der Körnerstraße anhalten. Er stritt jeden Vorwurf des Drogenkonsums vehement ab und forderte die Beamten zu einem Test auf. Dieser verlief positiv auf gleich zwei verbotene Präparate. Die Polizisten fanden kein Rauschgift im Auto, ließen aber im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt. Der Hagener muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell