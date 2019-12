Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Smartphone und Geldbörse gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Einer 24-jährigen Werdohlerin wurde am Dienstag gegen 15 Uhr in einem Schuhgeschäft im Stern-Center das Smartphone gestohlen. Es handelt sich um ein goldenes iPhone XS Max.

Einer 77-jährigen Lüdenscheiderin wurde um 14.47 Uhr in einer Drogerie im Stern-Center das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Verdächtigt wird eine etwa 25- bis 35-jährige Frau mit dunklen Augenbrauen. Sie trug eine dunkle Mütze, eine dunkle, lange Winterjacke mit dunklem Fell an der Kapuze, dunklen Schal, enge Jeanshose und dunkle Nike-Schuhen mit weißer Brandsohle.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Tel. 9099-0.

