POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 30. September 2019

1. Abfahrt verpasst, Unfall gebaut und weitergefahren - Langen/Bundesstraße 486

(fg) Die Abfahrt "Sportzentrum Nord" der Bundesstraße 486 bei Langen hatte ein Fahrzeugführer wohl am Samstagabend verpasst. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte aus Mörfelden in Richtung Langen unterwegs war und die Abfahrt verpasste. Anschließend wendete der Fahrer des Wagens und nutzte die eigentliche Auffahrt, um in Richtung Hans-Kreiling-Allee zu gelangen. Hierbei kam das Auto offenbar von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke sowie ein Verkehrsschild. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei wurde zuvor gegen 22.50 Uhr alarmiert und über die verschmutzte Fahrbahn im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 486 informiert. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

2. Wer wurde im Straßenverkehr gefährdet? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(aa) Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die bereits am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, im Bereich Ostring von der Fahrweise eines bronzefarbenen Bentleys behindert oder gefährdet wurden. Eine Streife wollte gegen 11.15 Uhr den Wagen, an dem ein österreichisches Kennzeichen angebracht war, kontrollieren. Der etwa 25 Jahre alte Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete. Der Fahrer missachtete hierbei mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Der Wagen wurde zunächst aus den Augen verloren. Später meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein bronzefarbener SUV gegen 11.20 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße abgestellt worden sei. Das Fahrzeug wäre zuvor sehr schnell an ihr vorbeigefahren. Bei Eintreffen der Streife waren nun russische Kennzeichen an dem Bentley angebracht. Das vorher befestigte wurde in einem Mülleimer aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Betroffene, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zusammenstoß durch Wendemanöver - Mainhausen/Mainflingen

(aa) Ein Wendemanöver dürfte die Ursache eines Unfalls am Freitagabend auf der Landesstraße 2310 sein, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Es entstand allerdings ein Schaden von etwa 11.500 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 78-jähriger Opel-Lenker gegen 18.45 Uhr die L 2310 in Richtung Mainflinger Straße und wollte in Höhe der Parkbucht Seestraße wenden. Dabei übersah der Aschaffenburger offensichtlich den von hinten herankommenden BMW einer 26-Jährigen. Es kam schließlich zum Zusammenstoß beider Autos.

Main-Kinzig-Kreis

1. Wer fuhr den blauen Golf? - Hanau

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagvormittag in der Leipziger Straße in Höhe einer Tankstelle ereignet hat. Der bislang unbekannte Lenker eines blauen VW Golfs wechselte gegen 10.15 Uhr den Fahrstreifen, sodass der von hinten herannahende 48-jährige Fahrer eines VW Transporters nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem Golf ins Heck fuhr. Dessen Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden an dem Transporter von etwa 1.000 Euro und flüchtete. In dem Auto sollen zwei Personen gewesen sein; der Fahrer war ein Mann. Die Polizei hat mittlerweile den Golf ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-611 bei der Polizeistation Hanau I.

2. Zeugen nach Auseinandersetzung in der Benzstraße gesucht - Hanau/Großauheim

(fg) Die Polizei in Großauheim sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Benzstraße nahe einer dortigen Baustelle ereignet hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 26 Jahre alter Hanauer gegen 1 Uhr unvermittelt von vier Männern angegangen. Diese sollen ihn getreten und geschlagen haben, wobei er am rechten Bein und im Gesicht verletzt wurde. Nach der Tat rannten die vier Unbekannten in Richtung Rodgaustraße davon. Weshalb es zum Angriff kam, ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizei in Großauheim.

3. Autofahrer hatte wohl Alkohol getrunken - Linsengericht/Altenhaßlau

(aa) Ein 27-Jähriger muss sich nun einem Strafverfahren stellen, da er am Samstagmorgen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehend einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Mann aus Freigericht gegen 6 Uhr mit seinem BMW in der Schafhofstraße in Höhe der Hausnummer 16 wenden und zeitgleich sein Navi bedienen. Hierbei kam der 5er jedoch nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen eine Grundstücksmauer. Dabei entstand an dem BMW und der Mauer ein Schaden von etwa 6.800 Euro. Der 27-jährige mutmaßliche Verursacher musste anschließend eine Blutprobe abgeben.

