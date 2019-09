POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 29.09.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Alleinunfall unter Alkohol, Zweifel an der Fahrereigenschaft - Gründau

Heute, um 03.55 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall auf der K 901 von Langenselbold in Richtung Gründau-Rothenbergen gemeldet. Höhe der Kilometrierung 3,7 kam ein Pkw, VW Golf, mit BÜD-Kennzeichen nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildzaun, ehe er abseits der Straße zum Stehen kam. Am Pkw lösten Fahrer- und Beifahrer-Airbag aus. Ein 30-jähriger Fz.-Insasse aus Büdingen, der durch den Aufprall leichtverletzt wurde, konnte vor Ort angetroffen werden. Ein 28-jähriger Mitinsasse aus Hasselroth, der ebenfalls leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde vor Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei von einem Bekannten in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Zweifel an der Fahrereigenschaft der beiden Beteiligten. Da beide deutlich unter Alkoholeinfluss standen, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bei beiden eine Blutprobe angeordnet und der unfallbeschädigte Pkw sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten mögliche Zeugen, sich unter der Tel.: 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach am Main, 29.09.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

