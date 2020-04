Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung am Busbahnhof

Hagen (ots)

Am Dienstag, 21.04.2020, rief ein Zeuge gegen 04:00 Uhr die Polizei. Er beobachtete, wie drei Personen auf einen Mann am Hagener Busbahnhof einschlugen. Als er sich näherte, flohen sie in Richtung Martin-Luther-Straße davon. Das 54-jährige Opfer erwies sich als leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge kam es nach einem verbalen Streit zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Im Rahmen einer Fahndung nach den Schlägern konnten diese (18, 17, 17) anhand der guten Beschreibung des Zeugen durch die Polizei aufgegriffen werden. Zwei von ihnen waren alkoholisiert. Sie müssen jetzt mit Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

