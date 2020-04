Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Bundesautobahn A81) Nach Sekundenschlaf mit einem Transporter gegen Mittelschutzplanken geprallt und dann in einem Wildschutzzaun gelandet

Sulz am Neckar, Bundesautobahn A81 (ots)

Glück im Unglück hat ein 54-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters gehabt und ist am Mittwochvormittag nach einem durch Sekundenschlaf selbst verursachten Unfall auf der Bundesautobahn A81 bei Sulz am Neckar unverletzt geblieben. Der Mann war gegen 11 Uhr auf der Autobahn in südlicher Richtung unterwegs. Kurz nach dem Parkplatz Mühlheim, wenige Kilometer vor Autobahnabfahrt Sulz am Neckar kam es bei dem 54-Jährigen zu einem sogenannten Sekundenschlaf. Hierbei lenkte der Kleintransporter unkontrolliert nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanken, wodurch der Mann sofort wieder wach wurde. Beim heftigen Gegenlenken schleuderte der Sprinter quer über die Fahrbahn, durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb in einem angrenzenden Acker stehen. Bei dem Unfall entstand an dem Sprinter Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Ein Abschleppdienst übernahm den Abtransport des nicht mehr fahrtüchtigen Kleintransporters.

