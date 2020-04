Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Altoberndorf, L 424) Beim Abbiegen auf die Landesstraße 424 Vorfahrt missachtet - Autofahrerin leicht verletzt

Oberndorf am Neckar, Altoberndorf, L 424 (ots)

Beim Abbiegen von der Kreisstraße 5500 auf die bevorrechtigte Landesstraße 424 bei Altoberndorf hat ein 62-jähriger Fahrer eines Nissan am späten Nachmittag des Mittwochs nicht aufgepasst und so einen Unfall mit einer verletzten Autofahrerin verursacht. Gegen 16.15 Uhr wollte der Mann mit einem Nissan Qashqai von der K 5500 (Alt-Dorfstraße) nach links in Richtung Epfendorf auf die L 424 abbiegen. Hierbei achtete der 62-Jährige nicht auf einen BMW Mini Cooper, dessen 39-jährige Fahrerin auf der bevorrechtigten L 424 von Epfendorf in Richtung Oberndorf unterwegs war. In der Folge eines heftigen Zusammenpralls der beiden Autos wurde der Mini noch gegen ein vorhandenes Verkehrszeichen geschleudert. Bei dem Unfall zog sich die Mini-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Oberndorf. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um die mit rund 15.000 Euro erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos.

