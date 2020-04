Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Passanten fangen entlaufenes Pferd ein (01.04.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Über Notruf teilte eine Frau am Mittwoch gegen 17.45 Uhr der Polizei mit, dass ein gesatteltes Pferd ohne Reiter in Richtung Rietenstraße galoppiert. Passanten fingen das Tier in der Rietenstraße ein. Die Polizei ermittelte den Besitzer, eine erfahrene Reiterin führte danach Pferd und Besitzer wieder zusammen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell