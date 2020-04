Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verletzter mit Hubschrauber in Klinik geflogen (01.04.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wurde am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Mann der beim Grillen durch eine Stichflamme schwere Verletzungen im Gesicht und an der Hand erlitt. Nach Angaben von Zeugen habe der Verletzte zuvor einen Grill im Garten betrieben und hierbei vermutlich einen Brandbeschleuniger benutzt. Ein Nachbar löschte das Feuer, weitere Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell