Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Defribrillator ohne Notfall entnommen (01.04.2020)

Radolfzell (ots)

Einen schlechten Aprilscherz erlaubt hat sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein unbekannter Täter, der gegen 22.30 Uhr das Gehäuse eines Defibrillators am Bahnhof aufgehebelt und das Gerät verbotenerweise aus dem Gehäuse entfernt hat. Hierdurch wurde ein Alarm ausgelöst, die alarmierten Rettungskräfte konnten jedoch vor Ort keinen Notfall oder Personen antreffen. Der Defibrillator konnte jedoch wenige Meter entfernt aufgefunden werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

