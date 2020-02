Polizei Paderborn

POL-PB: Folgemeldung: Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung - 5.000 Euro Belohnung ausgelobt

Borchen (ots)

(mb) Am Samstag, 22.02.2020, entstand an einem Wohngebäude in Borchen "Am Knocken" erheblicher Sachschaden infolge Brandstiftung. Neben der ermittelnden Polizei in Paderborn ist auch der Versicherer daran interessiert, den oder die Täter zu ermitteln.

Aus diesem Grund setzt der Versicherer eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters bzw. der Täter führen.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell