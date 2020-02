Polizei Paderborn

POL-PB: Handtasche auf Friedhof geraubt

Büren (ots)

(mb) Auf dem Friedhof an der Siddinghauser Straße ist einer 74-jährigen Frau am Freitagabend (21.02.2020) die Handtasche entrissen worden.

Die Seniorin war gegen 18.15 Uhr zu Fuß auf dem Friedhof unterwegs. Sie ging auf dem Weg in Richtung Hallenbad, als sich der Täter plötzlich von hinten unbemerkt näherte. Der Täter entriss der Frau die Tasche und lief davon. Er flüchtete durch das Tor am Hallenbad und verschwand in unbekannter Richtung. Der Räuber soll 180 bis 185 Zentimeter groß sein. Er trug eine graue Kapuzenjacke, eine dunkle Jogginghose und dunkle Turnschuhe vermutlich mit Leuchtstreifen.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell