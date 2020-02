Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Restaurant an der B64

Altenbeken-Buke (ots)

(mb) In der Nacht zu Freitag war in Buke das Lokal neben der Tankstelle an der B64 Ziel eines Einbruchs.

Laut bisherigen Ermittlungsergebnissen liegt die Tatzeit bei etwa 01.30 Uhr. Ein Fenster an der Rückseite wurde aufgebrochen. Im Gebäude versuchten der oder die Einbrecher weitere Türen aufzubrechen. Sie erbeuteten einen Möbeltresor und flüchteten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

