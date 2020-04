Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Müllcontainer in Brand geraten (01.04.2020)

Blumberg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache brach am Mittwoch gegen 17 Uhr hinter einem Firmengebäude in der Tevesstraße in einem Restmüllcontainer ein Feuer aus. Durch das rasche Löschen der Freiwilligen Feuerwehr Blumberg konnte weiterer Schaden verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell