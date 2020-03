Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Junge Männer rauchen Joint in der Innenstadt

Freiburg (ots)

Zwei junge Männer sind am Dienstag, 24.03.2020, in Bad Säckingen dabei ertappt worden, wie sie in der Innenstadt gemeinsam einen Joint rauchten. Gegen 18:00 Uhr waren die beiden im Alter von 19 und 22 Jahren einer vorbeifahrenden Polizeistreife aufgefallen. Zwar entledigten sie sich noch schnell des Joints, räumten aber den Konsum von Marihuana gegenüber den Polizeibeamten ein. Beim Älteren wurde noch eine geringe Menge Marihuana gefunden und beschlagnahmt.

