Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht von Sonntag, 22.03.20, sucht die Polizei Zeugen. Auf einem Parkplatz an der Skateranlage in der Köchlinstraße wurde zwischen 11 und 20 Uhr ein Daimler-Benz angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

