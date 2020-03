Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mann wird auf der Straße geschlagen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 24.03.2020, ist ein Mann in Wehr von einem Unbekannten auf der Straße geschlagen worden. Zum Vorfall kam es gegen 15:40 Uhr in der Dinkelbergstraße. Ein 32 Jahre alte Mann wurde von dem Unbekannten angesprochen, als er zu Fuß auf dem Heimweg war. Da er die Frage des Unbekannten nicht verstand, beantwortete der Angesprochene diese mit "nein". Daraufhin bekam er von dem Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht. Der Geschlagenen erlitt eine Platzwunde und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige verließ den Ort des Geschehens unmittelbar nach der Tat. Hinweise auf seine Identität liegen der Polizei vor. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen.

