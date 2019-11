Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Golf von Pendlerparkplatz gestohlen

Polizei sucht weitere Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 06.15 Uhr bis 15.30 Uhr, stahlen Unbekannte einen grauen Golf 4 von einem Pendlerparkplatz der A 57 an der B 510. Die Täter montierten die Kennzeichen des Fahrzeug ab und ließen sie zurück. Des weiteren wurden Glassplitter am Abstellort des Wagens gefunden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

