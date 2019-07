Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt bewaffneten Mann fest

Berlin-Mitte (ots)

Bundespolizisten nahmen am Sonntagabend am Berliner Hauptbahnhof einen Mann vorläufig fest, der in einem Zug Reisende beleidigte und bedrohte.

Gegen 18:45 Uhr äußerten sich zwei Männer in einem Regionalexpress der Linie RE5 zwischen den Bahnhöfen Blankenfelde und Berlin-Hauptbahnhof gegenüber einem Reisenden fremdenfeindlich. Einer der Beiden, ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger, drohte dem Fahrgast mit einem Druckluftgewehr. Alarmierte Bundespolizisten entwaffneten den Mann, nachdem er sich weigerte, das Gewehr aus der Hand zu legen. Die Beamten nahmen ihn und seinen 26-jährigen deutschen Begleiter vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Munition für Druckluftwaffen sowie einen Dolch und ein Cuttermesser. Gegenüber einem Polizeibeamten zeigte der 24-Jährige den sogenannten "Deutschen Gruß".

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und stellte die Waffe, die Messer und die Munition sicher.

