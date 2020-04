Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neukirch, B 27) Unfall zwischen VW Touran und einem abbiegenden Lastwagen fordert rund 10.000 Euro Schaden

Rottweil-Neukirch, B 27 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Touran und einem abbiegenden Lastwagen mit einem dabei entstandenen Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am Mittwoch, gegen 16 Uhr, auf der Bundesstraße 27 bei Rottweil-Neukirch gekommen. Der Fahrer des Lastwagens und hinter diesem eine 39-jährige Frau mit einem VW Touran waren - von Rottweil kommend - in Richtung Balingen unterwegs. Am Ortsausgang von Neukirch setzte der Lastwagenfahrer den rechten Blinker und verlangsamte seine Fahrt, um nach rechts auf die Eferenstraße zum dortigen Industriegebiet abzubiegen. Für den Abbiegevorgang holte der Fahrer des Lastwagens entsprechend nach links aus. Die Touran-Fahrerin verkannte die Situation und wollte rechts an dem nach links ausholenden Laster vorbeifahren, just in dem Moment als dieser dann nach rechts lenkte. Bei dem folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

