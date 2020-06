Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, angebliche Bedrohungslage sorgt für Polizei-Großeinsatz & Sachbeschädigung an Grundschule

Rems-Murr-Kreis (ots)

Fellbach: Nach Unfall geflüchtet

Ein Fahrer eines Mercedes-Sprinters befuhr am Donnerstag gegen 10.30 Uhr die Fellbacher Straße. Bei einer der Bushaltestelle Bühnersstraße streifte er beim Vorbeifahren einen dort haltenden Omnibus. Der Sprinter-Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Steinbeisstraße auf dem Parkplatz eines Baumarkts zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag. Dort beschädigte beim Rückwärtsfahren ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw Opel Insignia. Der hinterlassene Sachschaden liegt hier bei ca. 800 Euro. Hinweise auf die geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Aus unbekannten Gründen fing am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr bei einer Autowaschanlage in der Steinbeisstraße ein Staubsauger Feuer. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die örtliche Feuerwehr war mit elf Mann im Einsatz.

Schorndorf: Angebliche Bedrohungslage sorgt für Polizei-Großeinsatz

Gegen 9:20 Uhr teilte ein 36-jähriger Mann am Donnerstagmorgen mit, dass seine im Rehhaldenweg wohnhaften Eltern bedroht würden. Da ein genauer Sachverhalt zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden konnte, wurde die Wohnanschrift der Eltern mit mehreren Streifen des Polizeireviers Schorndorf sowie der umliegenden Polizeireviere und der Polizeihundeführer aufgesucht. Dort stellte sich heraus, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich die Situation nur eingebildet hatte. Eine tatsächliche Gefahr bestand zu keiner Zeit. Der 36-Jährige wurde am Nachmittag auf freiwilliger Basis in eine Spezialklinik eingeliefert, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Winnenden-Schelmenholz: Sachbeschädigung an Grundschule

Rund 500 Euro Sachschaden richtete ein bislang unbekannter Täter an der Grundschule Schelmenholz in der Straße Steinhäusle an, indem er die Lichtkuppel mit einem massiven Holzstück einschlug. Der Schaden an der Lichtkuppel wurde am Donnerstagmorgen bemerkt, der genaue Tatzeitpunkt ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

