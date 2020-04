Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Grab beschmiert und Bibel angezündet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil Unbekannte am Samstag ein deutsch-französisches Denkmal und auf dem jüdischen Teil des Hauptfriedhofs mindestens ein Grab mit Farbe beschmiert haben. Außerdem haben sie auf dem Grab eine Bibel angezündet. An einer weiteren jüdischen Grabstätte wurden unter anderem ein Bild einer augenscheinlich dämonischen Maske und Geldmünzen gefunden. Aufgrund der Gesamtumstände und der festgestellten Graffiti schließt die Polizei eine okkulte Handlung nicht aus. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und bittet um Hinweise. Wem sind am Samstagabend auf dem Hauptfriedhof verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell