POL-DH: --- Milchlaster in Bassum verufallt - Radfahrerin bei Unfall in Diepholz schwer verletzt - Suche mit Hubschrauber nach vermisster Frau in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Durchsuchung

In einem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Betäubungsmittelhandel gegen einen 26-jährigen Diepholzer wurde am letzten Donnerstag,12.03.2020, ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Verden vollstreckt. Es bestand der Verdacht, dass der mutmaßliche Dealer sich unangemeldet an einer Adresse in Diepholz aufhält und von dort seine Geschäfte abwickelt. Bei der Durchsuchung konnte nur der dort gemeldete 47-jährige Bewohner angetroffen werden. Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizei Diepholz wurden insgesamt etwa 500 Gramm Amphetaminpaste und 250 Gramm Marihuana in der Wohnung aufgefunden und beschlagnahmt. Auf Grund der Auffindesituation wurde nunmehr auch ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 47-jährigen Wohnungsinhaber eingeleitet.

Diepholz - Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall am Flöthe Kreisel wurde am Montag gegen 13.35 Uhr eine Radfahrerin schwer verletzt. Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Diepholz übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 40-jährige Diepholzerin, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Diepholz - Unfall an Kreuzung

Gegen 22.05 Uhr kam es an der Kreuzung Auf dem Esch / Stüvenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Diepholzer übersah an der Kreuzung den Pkw einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin aus Dickel. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin aus Dickel und ein 17-jähriger Beifahrer im Pkw des Diepholzers leicht verletzt. Beide Fahrer machten unterschiedliche Angaben zu der Ampelschaltung. Es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Wagenfeld - Einbruch

In der Nacht von Sonntag, 19.00 Uhr, bis Montag, 06.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Anwesen An der Hohen Finkenstädt ein und entwendeten einen Aufsitzrasenmäher. Die Täter öffneten gewaltsam eine Doppelflügeltür zur Diele und gelangten so in die Halle. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Weyhe - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer wurde am gestrigen Montag gegen 19.00 Uhr in Lahausen, Elsternweg, von einer Streife der Polizei angehalten und kontrolliert. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Konzentration von 1,32 Promille. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Stuhr - Suche nach orientierungsloser Frau

Am gestrigen Nachmittag und in den Abendstunden suchte die Polizei eine 75-jährige demente und orientierungslose Frau. Die 75-Jährige war aus dem Haus in der Pillauer Straße gegangen und war für den Ehemann nicht mehr auffindbar. Die Absuche des Wohnhauses, des Gartens und der Kontaktpersonen blieb erfolglos. Auch der Polizeihubschrauber konnte die Frau nicht finden. Als am Abend ein Suchhund (Mantrailer) eingesetzt werden sollte, fand eine Streife der Delmenhorster Polizei die Frau auf einem Acker am Delmenhorster Stadtrand. Die Frau konnte wohlbehalten zu Hause von ihrem Mann in Empfang genommen werden.

Stuhr - Schuppen in Brand geraten

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum heutigen Dienstag ein Holzschuppen in der Holunderstraße in Brand. Der Brand des 3x4m große Holzschuppen wurde von der Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Syke-Barrien - Bikerpark zerstört

Bisher noch unbekannte Täter zerstörten das Trainingsgelände der Syker Mountainbiker in der Zeit von Sonntag, 17.00 Uhr bis Montag 11.30 Uhr. Auf dem am Krusenberg genutzten Gelände des "Freeride Club Friedeholz e.V." sind diverse Fahrrad-Rampen sowie selbst gebaute Trainingsgeräte beschädigt worden. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Wer im Umfeld etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke (04242) 960-0 zu informieren.

Bassum - Tanklaster verunfallt

Mehrere tausend Liter Milch sind nach einem Unfall am Montag gegen 20.30 Uhr in einen Graben an der B 61 geflossen. Ein 31-jähriger Fahrer kam mit seinem LKW samt Anhänger von der Fahrbahn ab und das Gespann fiel auf die rechte Seite. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 72000 Euro.

Syke - illegal Müll entsorgt

Vor einem Wohnhaus an der Straße "Am Hang" in Höhe der Hausnummer 40 wurde in der Zeit von Mittwochabend, 22.00 Uhr bis Donnerstag früh 8.00 Uhr, Müll entsorgt. Es handelt sich um eine Matratze und diverse Kisten mit Büchern. Leider gibt es keinen Hinweis auf die Verursacher, sodass die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0 um Zeugenhinweise bittet.

