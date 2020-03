Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Asendorf-Haendorf - Brand in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Sehr wahrscheinlich löste ein technischer Defekt in der Küche des Obergeschosses einen Brand in einem Wohnhaus im Haendorfer Weg aus. Gegen 10.30 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand in dem Haus gemeldet. Eine Bewohnerin des Hauses konnte unverletzt ins Freie gelangen. Eine zweite 101-jährige Frau konnte sich nicht allein ins Freie retten und musste mit fremder Hilfe aus dem Haus geführt werden. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch eine Drehleiter konnte das Dach nach Glutnestern untersucht werden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist ein technischer Defekt in der Küche die Brandursache. Insgesamt waren mehrere Ortsfeuerwehren, zwei Rettungswagen und ein Notarzt am Brandort.

