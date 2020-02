Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW schleudert in Gegenverkehr - Verlerin wird schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (SL) - Am Donnerstag (27.02.2020, 15.39 Uhr) befuhr eine 23-jährige Verlerin mit ihrem Ford Fiesta die Westerwieher Straße aus Richtung Torfweg kommend in Fahrtrichtung Westerwiehe. Hierbei übersah sie einen vor ihr fahrenden 28-jährigen Rietberger, der mit seinem Ford Focus nach links in die Markenstraße in Fahrtrichtung Neuenkirchen abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste. Durch die Kollision wurde der Focus des Rietbergers in Richtung des rechten Fahrbahnrandes geschoben, während der Fiesta Verlerin auf die Fahrspur des Gegenverkehrs schleuderte. Dort prallte das Fahrzeug mit der Fahrerseite auf den entgegenkommenden VW Golf eines 27-jährigen Delbrückers. Der Fiesta wurde durch den Zusammenprall so stark deformiert, dass die junge Frau nur über die Beifahrerseite geborgen werden konnte. Die Fiesta-Fahrerin wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 25000 Euro geschätzt. Die Westerwieher Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für zirka zwei Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell