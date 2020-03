Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz

Diepholz (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 14. März 2020

PI Diepholz

Diepholz: Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Donnerstag, dem 12.03.2020 um 09:50 Uhr, wurde ein 62jähriger Mann aus Lembruch als Pkw-Führer im Stadtgebiet Diepholz angetroffen, obwohl diesem die Fahrerlaubnis behördlich entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Diepholz: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Donnerstag, dem 12.03.2020 um 09:50 Uhr, wurde ein 34jähriger Pole aus Diepholz durch die Polizei kontrolliert. Er war zuvor mit einem Pkw im Stadtgebiet Diepholz unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Marihuana stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Wetschen: Verkehrsunfall mit Pferd Am Mittwoch, dem 11.03.2020 gegen 20 Uhr, befährt ein 32jähriger Mann aus Rehden mit seinem Geländewagen die Landesstraße 345 von Hüde in Richtung Wagenfeld. In Höhe Düversbusch kollidiert der Pkw mit einem von zwei auf der Straße laufenden Pferde. Das Pferd wird seitlich erfasst und flüchtet von der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Pferdehalter ist der Polizei bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Hinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizei Diepholz unter 05441-9710 entgegen. Der Schaden am Pkw beträgt etwa 9000 Euro.

PK Sulingen

Sulingen: Diebstahl aus Kartoffelautomat Während der Streifentätigkeit wurde von den Polizisten im Hasseler Weg in Sulingen, auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes, festgestellt, dass das Vorhängeschloss vor der Zugangsklappe des dort befindlichen Kartoffelautomaten gewaltsam entfernt und dadurch die Zugangsklappe geöffnet wurde. Die Tatzeit kann vermutlich auf die Zeit vom 13.03.2020, 19:00 Uhr, bis zum 14.03.2020, 05:00 Uhr, eingegrenzt werden. Wie hoch der Schaden ist, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Sulingen unter 04271/949-0 entgegen.

PK Weyhe

Stuhr: Sachbeschädigung an sieben Fahrzeugen In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.03.2020) wurden im Marienburger Weg in Stuhr-Moordeich insgesamt sechs Pkw und ein Fiat Wohnmobil durch Zerkratzen des Lackes beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421-8066-0 entgegen.

Stuhr: Trunkenheitsfahrt Mehreren Zeugen fiel ein Audi A3 durch seine Fahrweise derart auf, dass sie umgehend die Polizei riefen. Der Audi, der aus Bremen Huchting kommend in Richtung Stuhr fuhr, konnte durch die Beamten schließlich an der Halteranschrift in Stuhr-Varrel angetroffen werden. Die weitere Überprüfung des 76jährigen Fahrzeugführers ergab sehr schnell Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung, die durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,67 Promille bestätigt werden konnte. Es folgen eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Weyhe: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer lebensgefährlich und einer schwer verletzten Person Am frühen Samstagmorgen des 14.03.2020, gegen 04:45 Uhr befuhr ein 22jähriger aus Weyhe mit einem Pkw Smart die Hauptstraße in Weyhe-Leeste. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und der Beeinflussung von Alkohol gerät der 22jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt ungebremst gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer erleidet lebensgefährliche Verletzungen, sein 22jähriger Beifahrer wird schwer verletzt. Die beiden verletzten jungen Männer werden in Krankenhäuser nach Bremen gebracht, der total beschädigte Pkw durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Straßenbaum wurde augenscheinlich nur leicht beschädigt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Weyhe: Schwerer Raub Am Donnerstag, dem 12.03.2020 um 09:05 Uhr, klingeln zwei unbekannte Männer an einem Wohnhaus in Weyhe. Die Reinigungskraft öffnet die Tür und wird von einem der beiden Täter mit einem Messer bedroht. Währenddessen begeht der zweite Täter das Haus und entwendet ein Tablet und Bargeld im Wert von insgesamt etwa 1000 Euro. Die Täter fliehen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Die 58jährige Reinigungskraft bleibt unverletzt. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Diepholz unter 05441-9710 oder die Polizei Weyhe unter 0421-9690.

PK Syke - Fehlanzeige

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Funke, PK



Telefon: 05441 / 971-0

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell