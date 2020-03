Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wohnhausbrand in Diepholz - Dreister Fahrraddiebstahl in Bassum - Dieseldiebstahl in Barnstorf ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Dienstag 18.00 Uhr bis Mittwoch 06.00 Uhr zapften unbekannte Täter ca. 400 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw ab. Der Lkw wurde für die Nacht vom Fahrer an der Osnabrücker Straße (B 51) abgestellt. Die Dieseldiebe entwendeten aus dem Lkw noch zwei Werkzeugkisten incl. des Werkzeuges.

Diepholz - Wohnhausbrand

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr geriet ein Reihenendhaus in der Richthofenstraße in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die 89-jährige Bewohnerin des Hauses konnte unverletzt aus dem Haus gerettet werden. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde das Haus noch belüftet, um den Rauch zu entfernen. Die Brandursache wird durch die Polizei noch ermittelt. Es entstand ein Schaden von mindestens 150000 Euro.

Kirchdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Nachmittag gegen kurz vor 14:00 Uhr stoppte eine Streife der Polizei in Kirchdorf auf der Brinkstraße einen Rollerfahrer. Das Fahrzeug war den Beamten ins Auge gefallen, weil der Versicherungsschutz abgelaufen war und noch das Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Wie sich während der Kontrolle weiter herausstellte, war der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Führerscheinklasse, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Stuhr - Gefährliche Körperverletzung

Am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 15:40 Uhr kam es in Brinkum-Nord auf dem Parkplatz des Ochtum-Parks zu einer Körperverletzung zwischen einem Mann und einer Frau, die mit einem BMW mit BRA-Kennzeichen dort waren. Der Mann schlug, trat und warf die Frau mehrfach zu Boden. Zu dem Zeitpunkt haben sich einige Zeugen im Bereich des Tatorts aufgehalten. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Stuhr - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Mittwoch gegen 12:15 Uhr kam es in Brinkum in der Osterstraße zu einem Diebstahl. Ein noch unbekannter Täter betrat unbemerkt das nicht verschlossene Haus der Geschädigten und entwendete Bargeld und Schmuck. Danach verließ er das Haus wieder, gab sich der Geschädigten gegenüber als arbeitssuchend aus. Zeugen, die eine männliche Person, ca. 165 cm groß, dunkle kurze Haare und dunkel gekleidet, gesehen haben oder andere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660.

Stuhr - Einbruch

Zwischen 17:15 Uhr und 19:30 Uhr kam es in Moordeich in der Pillauer Straße zu einem weiteren Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Noch unbekannter Täter gelang es gewaltsam durch eine Balkontür in die Wohnung und durchsuchte Schränke im Schlafzimmer. Es wurden Uhren und Armbänder entwendet.

Twistringen - Diebstahl

Ein bisher noch unbekannter Täter hat in der Zeit von Dienstag 10.00 Uhr bis Mittwoch, 18.30 Uhr an einem in der Bremer Straße in Twistringen abgestellten LKW ein Ersatzteil entwendet. Dazu löste er die Schrauben einer Metallabdeckung, durchtrennte die darunter befindlichen Versorgungsschläuche und entwendete das AdBlue-Einspritzventil. Der Sachschaden beträgt ca. 800 Euro. Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Twistringen, Tel. 04243/ 942420, in Verbindung zu setzen.

Bassum - dreister Diebstahl eines Fahrrades

Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr wurde ein auf Höhe der Bäckerei Deiermann in der Bahnhofstraße verschlossen abgestelltes Elektro-Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes City-E-Bike - ähnlich einem kleinem Klapprad - Modell Hartje/ISY im Wert von ca. 2800 Euro. Kurz vorher wurde ein ca. 28 - 35jähriger Mann (bekleidet mit einer weißen "Bomberjacke" und einer hellen Hose) beobachtet, der auffällig um das kleine E-Bike "herumschlich". Dieser Mann soll kurz vorher auf dem Inkoop-Parkplatz mit einem E-Roller einige Runden gefahren sein, stellte den Roller dann ab, nahm das Fahrrad "huckepack" und verschwand in Richtung Bahnhof. Er kehrte kurze Zeit später zu dem E-Roller zurück und fuhr unerkannt davon. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, zu informieren.

