Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber - Ölfässer illegal entsorgt ---

Diepholz (ots)

Am Sonntag, 08.03.2020, entdeckten Spaziergänger in der Feldmark Drebber Moor drei hellgraue Metallfässer, die offensichtlich am Wegesrand abgestellt wurden. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, alle drei Fässer waren mit Altöl gefüllt. Es handelt sich um 60 Liter Fässer (nähere Beschreibung siehe Fotos). Zum Glück war noch kein Altöl ausgetreten und in den Boden gelangt. Der Gemeindebauhof sorgte für einen ordnungsgemäßen Abtransport der gefüllten Fässer. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Bodenverunreinigung aufgenommen und bittet Zeugen, die das Abstellen beobachtet haben, sich zu melden. Auch die Fässer könnten bei den Ermittlungen helfen. Wer kennt solche Fässer bzw. hat sie schon mal gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen. (Fotos zum download im Presseportal)

