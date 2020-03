Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit Verletzten in Wagenfeld - Polizei sucht Zeugen nach Überfall im Februar in Weyhe - Diebstahl von Baustelle in Syke ---

Diepholz (ots)

Barenburg - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 06.03.2020, 13.00 Uhr bis Montag, 09.03.2020 zapfte ein bislang Unbekannter in Barenburg, Dillenmoor, aus dem Tank eines Baustellenfahrzeuges ca. 200 Liter ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 240 Euro.

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10.00 Uhr auf der Mindener Straße (L 343) in Wagenfeld wurden zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt. Eine 53-jährige Pkw Fahrerin wollte von der Mindener Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 37-jährigen Fahrerin. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde ein Fahrzeug gegen den Pkw einer 41-Jährigen geschleudert. Sie befuhr die Mindener Straße hinter der 53-Jährigen. Die 53-jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt, die 37-jährige Fahrerin im Gegenverkehr wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 23000 Euro. Die Landesstraße wurde für die Bergungs- und Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Weyhe - Polizei sucht Zeugen nach Überfall im Februar

Zwei Täter betraten am 14.02.2020 gegen 22.30 Uhr in Melchiorshausen eine Tankstelle. Beide Täter führten einen Hammer mit sich. Einer der Täter begab sich mit der Angestellten hinter den Tresen und entnahm das Bargeld aus der Kasse. Der zweite Täter befand sich dabei vor dem Tresen. Auf der Flucht entnahmen beide Täter noch Zigaretten und jeweils eine Flasche Alkohol. Die Täter werden wie folgt beschreiben: Der erste Täter war ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte dunkle Augen. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe. Vor dem Gesicht hatte er ein schwarzes Tuch. Der zweite Täter war ebenfalls ca. 20 Jahre alt, war 180 cm groß, trug ebenfalls schwarze Kleidung, hatte auch ein Tuch vor dem Gesicht, führte aber einen roten Nylonbeutel mit. Die Polizei fragt im Rahmen der Ermittlungen, "wer kennt diesen auffälligen roten Nylonbeutel (siehe Foto)?" Auch möchten die Ermittler Hinweise zu den Personenbeschreibungen erlangen. Wer Hinweise auf die Personen oder den Beutel geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden. (Fotos zum download im presseportal)

Syke-Okel - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Freitagmittag bis Montag früh wurde von der Straßenbaustelle in Okel ein Anbaubesen für einen Radlader entwendet. Bei dem Anbaubesen handelt es sich um ein Gerät der Marke "Adler Arbeitsmaschinen" mit der Serien-Nr. 03.240.01148. Er hat einen Wert von knapp 8000 Euro. Der Straßenkehrer ist etwa 2 m lang und wiegt ca. 500 Kg. Es ist davon auszugehen, dass die noch unbekannten Täter zum Abtransport einen Transporter verwendet haben müssen. Wer am Wochenende dazu etwas beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Syke-Halbetzen - Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 36-jähriger Schnepker ist am Montagmittag auf der Halbetzer Straße in Fahrtrichtung Henstedt mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Wegeseitenraum abgekommen. Durch Gegenlenken kam er anschließend nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam dann im Straßengraben links neben der Fahrbahn zum Stehen. Er musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15000 Euro.

