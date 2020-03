Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Trunkenheitsfahrt und Sachbeschädigung in Sulingen - Unfälle in Diepholz und Weyhe ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Sachbeschädigungen

In der Zeit von Freitag, 06.03.2020, 21.00 Uhr bis Samstag, 07.03.2020, 16.55 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Außenspiegel zweier, in der Buchenstraße, abgestellter PKW ab. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen 3er BMW und einen VW Lupo. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.10Uhr kontrollierte die Polizei auf dem Parkplatz an der Bassumer Straße einen Pkw VW-Golf. Der 21-jährige vermutliche Fahrer und sein 22-jähriger vermutlicher Beifahrer hatten sich zunächst zu Fuß vor der Kontrolle drücken wollen. Bei der Überprüfung verlief der Alcotest positiv. Beiden wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zeugen der Kontrolle werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15.10 Uhr wurden zwei Pkw erheblich beschädigt. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Drebber missachtete an der Kreuzung Grafenstraße / Hindenburgstraße die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw eines 21-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Da die Lichtzeichenanlage zur Unfallzeit außer Betrieb war, erfolgte die Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen.

Weyhe - Fußgängerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Sonntag wurde eine 30-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Die Frau war unvermittelt gegen 05.45 Uhr in Melchiorshausen auf die Syker Straße (B 6) gelaufen. Eine 55-jährige Transporter Fahrerin konnte nur noch ausweichen, um einen direkten Zusammenstoß zu verhindern. Ein Außenspiegel traf die Fußgängerin noch am Kopf und verletzte sie dabei schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine erste Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille.

