Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 07.03.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Diepholz: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung...

Am Samstagmorgen des 07.03.2020, um 07:38 Uhr, will die Polizei einen VW Passat im Stadtgebiet anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen. Der Fahrzeugführer missachtet daraufhin die Anhaltesignale der Beamten und versucht sich durch Flucht zu entziehen. Nach kurzer Verfolgungsfahrt stellt der VW-Fahrer seinen Pkw ab und flüchtet zu Fuß weiter. Während der Flucht stürzt dieser nach einem Sprung aus etwa zwei Metern Höhe und bricht sich das Bein. Grund für seine Flucht war womöglich der nichtvorhandene Führerschein sowie die Tatsache, dass er zuvor diverse weitere Verkehrsvergehen begangen hat. Der Beschuldigte wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Eydelstedt: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitagabend des 06.03.2020, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 18jähriger aus Wetschen mit seinem VW Golf die Straße Dörpel in Eydelstedt-Dörpel und kam aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. Hierdurch wiederum kam der Pkw nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Telefonmast und überschlug sich anschließend. Der Fahrer sowie der 13jährige Beifahrer verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3750 Euro.

PK Syke

Twistringen: Fahren unter Einfluss von Drogen

In der Nacht von Freitag auf Samstag (06./07.03.2020) wurde ein 25jähriger Twistringer mit seinem PKW in der Mohnstraße kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden nicht unerhebliche Mengen an Marihuana gefunden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bassum: Verkehrsunfall mit verletzte Person

In der Nacht von Freitag auf Samstag (06./07.03.2020), gegen 00:14 Uhr, kam es auf der B 51 in Höhe Klenkenborstel zu einem Verkehrsunfall. Eine 69jährige PKW-Führerin aus Münster kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie schleuderte in den Gegenverkehr und kam auf einem Feld zum Stehen. Dabei verletzte sie sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5200 Euro.

Bassum: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag, 06.03.2020, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 59jähriger Mann aus Vechta mit 2 weiteren männlichen Fahrzeuginsassen mit seinem VW Golf die B51 in Richtung Bremen. Auf Höhe der Einmündung Osterbinde / L332 beabsichtigte ein 64jähriger Bassumer mit seinem VW Passat von der B 51 nach links abzubiegen und übersah den herannahenden VW Golf. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Alle Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Aufprall. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen: Verkehrsunfall

Am Freitag, 06.03.2020, gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 24jähriger Bremer mit seinem Kleintransporter die B6 in Richtung Bruchhausen-Vilsen, als er auf Höhe Flecken nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei verunfallte er. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Schadenhöhe ca. 15000 Euro.

Bassum: Verkehrsunfall

Am Freitag, 06.03.2020, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 79jähriger Bassumer mit seinem Mercedes die B51 und beabsichtigte an der Abfahrt Bassum-Nord nach links abzubiegen. Dabei übersah er eine 58jährige Bassumerin mit ihrem Mazda, die ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro.

PK Weyhe

Stuhr: Flüchtender Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

In der Nacht zu Samstag (07.03.2020) wollten Beamte der Polizei Weyhe gegen 03:10 Uhr auf der Zollstraße in Heiligenrode einen VW Golf einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer wollte das aber offensichtlich nicht, beschleunigte unvermittelt sehr stark und schaltete sogar die Fahrzeugbeleuchtung aus. Der verfolgende Streifenwagen konnte unter Wahrung eines angemessenen Sicherheitsabstandes an dem mit hoher Geschwindigkeit flüchtenden Golffahrer dranbleiben, da dieser weder auf andere Verkehrsteilnehmer, den Straßenverlauf oder Rotlicht anzeigende Ampeln Rücksicht nahm. Erst nach dem Durchfahren der Ortsteile Heiligenrode, Neukrug und Fahrenhorst gab der Golffahrer seine Flucht auf und konnte schließlich im Bereich Kirchseelte gestellt werden. In der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 21jährige Stuhrer unter Drogeneinfluss (Cannabis) stand und eine geringe Menge von Betäubungsmitteln in Form von Marihuana mit sich führte. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten - infolge der Einleitung eines Strafverfahrens - den Führerschein des jungen Mannes.

PK Sulingen - Fehlanzeige

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Einsatz- und Streifendienst

PK Funke



Telefon: 05441 / 971-0

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell