Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 15. März 2020

PI Diepholz

Aschen: Schwerer Diebstahl In der Zeit zwischen Freitag, dem 13.03.2020 gegen 17:30 Uhr und Samstag, dem 14.03.2020, gegen 07:45 Uhr, begab sich ein Unbekannter unerlaubt auf das Grundstück des Wertstoffhofes in Aschen und entwendete von dort eine Tonne mit Althandys. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441-9710 entgegen.

Hemsloh: Trunkenheitsfahrt Am Sonntagmorgen des 15.03.2020, um 05:25 Uhr, wurde ein 35jähriger Litauer aus Obernkirchen durch die Polizei kontrolliert. Er war zuvor mit seinem Mercedes von Hemsloh in Richtung Rehden unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 1,61 Promille. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz: Sachbeschädigungen an Haltestellenhäuschen Am Sonntagmorgen des 15.03.2020 vermutlich in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 3:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter die Glasscheiben zweier Bushaltestellenhäuschen zerschlagen. Die Bushaltestellen gegenüber der Mühlenkampschule und vor dem K+K-Verbrauchermarkt sind betroffen. Der Schaden liegt zusammen bei etwa 1000 Euro. Die Polizei Diepholz sucht hierzu Zeugen und bittet um Meldung unter 05441-9710.

Diepholz: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol Am Samstagmorgen des 14.03.2020, um 06:40 Uhr, kam ein 34jähriger Grieche aus Lohne mit seinem VW Bora nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dadurch Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 1,28 Promille. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Ströhen: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Am Morgen des 14.03.2020, gegen 08:00 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Ströhen gekommen. Eine 45jährige Polin aus Wagenfeld wollte mit ihrem Renault Modus die Tierparkstraße an der Kreuzung zum Renzeler Weg überqueren und hat dabei eine 41jährige Frau aus Uchte übersehen, die mit ihrem Toyota Avensis die vorfahrtsberechtigte Tierparkstraße befuhr. Beide Autos kollidierten und kamen anschließend von der Fahrbahn ab. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus. Beide stark beschädigte Autos wurden geborgen und anschließend weggeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Diepholz: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol Am Samstagabend des 14.03.2020, um 18:29 Uhr, befuhr ein 60jähriger Diepholzer mit einem Mercedes den Parkweg in Diepholz und fuhr dort einem parkenden Pkw hinten auf das Heck. Das geparkte Auto wiederum wurde durch Aufprall auf einen davor geparkten Pkw geschoben. Grund für den Aufprall ist womöglich auch der Alkoholisierungsgrad des 60jährigen Diepholzers gewesen, der bei einer Atemalkoholprobe einen Wert von 2,45 pustete. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Bei den drei Fahrzeugen entstand zusammen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

PK Weyhe

Weyhe: Wohnungseinbruch In der Zeit von Freitag, 13.03.2020, 11:00 Uhr bis Samstag, 14.03.2020, 11:00 Uhr drang mindestens ein bislang unbekannter Täter in der Ochtumstraße in Weyhe-Erichshof in ein Wohnhaus ein. Im Haus wurde augenscheinlich intensiv nach Wertgegenständen gesucht. Ob der oder die Täter tatsächlich fündig wurden, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Stuhr: Diebstahl einer Geldbörse aus einem Taxi Am Samstag, 14.03.2020, drang in der Zeit von 13:30 Uhr - 13:50 Uhr ein Unbekannter gewaltsam in ein in der Regnitzstraße zur Mittagspause abgestelltes Taxi ein und entwendete die Geldbörse des Fahrers. Der Täter konnte mit wenig Beute unerkannt entkommen, hinterließ jedoch einen Sachschaden von ca. 300 Euro.

Stuhr: Trunkenheitsfahrt mit Pkw Am Samstag, 14.03.2020, um 21.05 Uhr, geriet eine 46jährige VW-Fahrerin aus Oldenburg infolge ihrer auffälligen Fahrweise in einer Polizeikontrolle. Hierbei offenbarte sich den Beamten auch sehr schnell der Grund, denn die Fahrerin hatte vor Fahrtantritt offensichtlich deutlich zu viel Alkohol zu sich genommen. Der Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,72 Promille mit der Folge, dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde. Die Oldenburgerin erwartet nun ein Strafverfahren.

PK Syke

Twistringen: Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 13.03.2020, um 21.30 Uhr, kam es in Twistringen, im Einmündungsbereich Am Markt/Große Straße, zu einem Verkehrsunfall, als ein 51-jähriger Twistringer mit seinem PKW, einem schwarzen VW Passat, von einem Parkplatz über die Straße Am Markt in die Große Str. einbiegen wollte. Er ließ zunächst einen Fahrradfahrer, der den Radweg der Großen Str. in Richtung Bremer Str. befuhr, passieren und fuhr los. In diesem Moment wendete der Fahrradfahrer und bog in die Straße Am Markt ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der PKW-Führer nach rechts aus und kollidierte mit dem Mast einer Straßenbeleuchtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 4.500. Sowohl der Fahrradfahrer, als auch der PKW-Führer entfernten sich von der Unfallstelle, ohne weitere Feststellungen zu ihrer Beteiligung zu ermöglichen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Twistringen, Tel. 04243/94242-0, in Verbindung zu setzen.

Syke: Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 14.03.2020, zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr, kam es in Syke, Zum Hachepark 8, auf dem Parkplatz des Famila-Marktes, zu einem Verkehrsunfall, als der Führer eines PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen PKW VW Golf einer 62-jährigen Sykerin hinten links beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Genaue Angaben zur Höhe des Sachschadens sind aktuell nicht möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Twistringen: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit, Führen eines Kfz unter Beeinflussung anderer berauschender Mittel Ein 36-jähriger Twistringer befuhr am 14.03.2020, um 12:29 Uhr, mit seinem PKW die Neuenmarhorster Str. in Twistringen, aus Richtung Goldenstedt kommend, obwohl er sich unter Einfluss alkoholischer Getränke sowie anderer berauschender Mittel befand. Er geriet aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte hier mit einem Verkehrszeichen, verursachte Schäden im Straßenseitenraum, setzte aber seine Fahrt fort, obwohl sein Fahrzeug massiv beschädigt wurde und kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden. Er konnte gestellt werden, wobei eine massive Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Außerdem wurde der Genuss anderer berauschender Mittel eingeräumt. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 10.000,- Mehrere Strafverfahren gegen den Mann wurden eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

PK Sulingen - Fehlanzeige

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz



Telefon: 05441 / 971-0

www.pi-dh.polizei-nds.de



Funke, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell