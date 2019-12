Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Öffentlichkeitsfahnung nach Diebstahl einer Geldbörse und Computerbetrug

Wer kennt die Täter?

Geldern (ots)

Am 18.10.2019 wurde ein Mann Opfer eines Geldbörsendiebstahls. Gegen 19.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Discountmarkt seine Geldbörse mit der darin befindlichen EC-Karte. Um 20.08 Uhr am selben Tag setzten die Täter die Bankkarte bei der Volksbank in Geldern-Lüllingen ein und hoben Geld ab. Die Bilder der Tatverdächtigen finden Sie unter diesem Link:https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/geldern-diebstahl-computerbetrug. Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer auf den Bildern oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

