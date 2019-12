Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

brauner Opel Adem beschädigt

Geldern (ots)

Zwischen Samstag, 18.15 Uhr, und Sonntag (01.12.2019), 00.15 Uhr, wurde ein brauner Opel Adam am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war am Mühlenweg, in einer markierten Parktasche geparkt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Eventuelle Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250. (bk)

