Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

schwarzer Mercedes GLC 220d beschädigt

Geldern (ots)

Am Samstag, 30.11.2019, zwischen 14.40 Uhr - 15.15 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes GLC 220d auf dem Parkplatz eines Discounters in Geldern Veert an der Straße Hardttor beschädigt. Das Fahrzeug hatte Beschädigungen an der linken hinteren Seite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250. (bk)

