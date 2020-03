POL-DH: --- Fahrer in Hemsloh und Weyhe unter Alkoholeinfluss - Unfall mit Wildschwein in Heiligenfelde

Polizeiinspektion Diepholz

Weyhe - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 19:50 Uhr wurde in Kirchweyhe in der Königsberger Straße ein Fahrzeug von der Polizei kontrolliert. Die Beamten der Polizei in Weyhe trafen auf einen roten Dacia. Der 51-jährige Fahrer aus Hoya führte seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,76. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Stuhr - Unfallflucht

Ein 39-jähriger Bassumer befuhr am Mittwoch gegen 07.30 Uhr die B 51 in Richtung Bremen. An der Kreuzung Hauptstraße/ Diepholzer Straße wollte er nach rechts in die Diepholzer Straße abbiegen. Von rechts näherte sich eine Pedelec-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß und die Pedelec-Fahrerin zu Fall. Nachdem sie feststellte, dass sie sich nicht verletzt hatte, entfernte sie sich unerlaubt in Richtung Brinkum. Am Pkw entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 5620500, entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 13.00 Uhr, bis Sonntag, 11.05 Uhr, rissen unbekannte Täter die Beleuchtung des Seitenweges der ev.-luth. Kirchengemeinde Sulingen, Lange Straße, aus der Verankerung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Hemsloh - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 05.25 Uhr wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer auf der Wagenfelder Straße von der Polizei gestoppt. Der Obernkirchener stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung der Atemluft ergab einen Wert von 1,61 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein, untersagte die Weiterfahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel vorsorglich sicher.

Bassum - Einbruch

In der Zeit von Samstag 18.00 Uhr bis Sonntag 08.00 Uhr nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner und brachen in en Wohnhaus in Osterbinde, Robert-Bosch-Straße, ein. Sie drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein, dursuchten sämtliche Räume und durchwühlten das Mobiliar. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Heiligenfelde - Unfall mit Wildschwein

Ein 28-jähriger Bremer befuhr am Sonntagabend die B 6 in Richtung Wachendorf, als auf Höhe der Colonie plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn lief. Durch den Zusammenstoß kam er mit seinem PKW nach rechts von der Straße ab, überfuhr eine Gasmessstelle sowie einen Zaunpfahl und kam erst auf einem Feld zum Stehen. Am Opel Corsa entstand Totalschaden; der Gesamtschaden beträgt ca. 5800 Euro. Das Wildschwein verendete leider am Unfallort.

