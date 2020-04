Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto überschlägt sich

Trippstadt (ots)

Viel Glück hatten zwei 18-Jährige, die am Sonntagabend in einem Pkw in der Nähe von Trippstadt unterwegs waren.

Sie fuhren um 20.15 Uhr auf der Landesstraße 503 von Kaiserslautern kommend in Richtung Trippstadt. An der Abzweigung zum Antonihof kam der Fahrer des Toyotas beim Rechtsabbiegen zuerst nach links von der Straße ab und rutschte mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen. Durch Gegenlenken kam das Auto ins Schleudern und überschlug sich. Der Wagen landete im Straßengraben und blieb auf der Seite liegen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen die beiden jungen Männer unter Schock. Sie wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wurde die Landesstraße 503 voll gesperrt. |mhm

