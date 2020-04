Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe schlagen Scheibe ein

Kaiserslautern (ots)

An einem auf dem Waldparkplatz "Am Hungerbrunnen" abgestellten PKW schlugen am gestrigen Samstag zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe ein und entwendeten eine schwarze Damenhandtasche. Der Parkplatz liegt direkt an der L 504, weshalb die Polizei nach Zeugen der Tat sucht. Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter 0631 369-2620 oder kd.kaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de | PvD

