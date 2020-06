Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Rot am See: Auffahrunfall

Gegen 6:45 Uhr am Mittwoch war ein 48-jähriger Skoda-Fahrer auf der B290 in Richtung Blaufelden unterwegs. Als der Skoda-Fahrer hier verkehrsbedingt mit seinem Wagen anhalten muss, übersah dies eine nachfolgende 28-jährige VW-Fahrerin. Sie fuhr auf den Skoda auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Crailsheim: Auto zerkratzt

Ein am Fahrbahnrand der Wendeplatte in der Weidenbachstraße geparkter Ford wurde zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 15:00 Uhr von einem Unbekannten mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden an dem PKW.

Die Polizei Crailsheim sucht nun Zeugen, die unter Telefon 07951 480-0 Hinweise auf den Täter geben können.

Schwäbisch Hall: Auto kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstagmorgen kurz vor 1:00 Uhr fuhr ein 53-jähriger Peugeot-Fahrer von Altenhausen in Richtung Tüngental. Am Ortsbeginn Tüngental fuhr er in einer Linkskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geradeaus in den Grünstreifen und überfuhr dabei die Ortstafel und ein Hinweisschild. An dem PKW entstand dabei ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der PKW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Michelfeld: Beim Wenden Motorradfahrer übersehen

Ein 31-jähriger Fahrer eines Iveco-Transporters befuhren am Mittwoch gegen 14:40 Uhr die Öhringer Straße von Erlin in Fahrtrichtung Gnadental. Kurz nach dem Ortseingang Gnadental bremste er sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 18-jähhriger Biker bremste sein Suzuki-Motorrad ebenfalls bis zum Stillstand ab. Als der Iveco-Fahrer dann wenden wollte und dafür rangierte, übersah er den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 18-Jährige wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. Sein Motorrad wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell