POL-PPRP: Zwei telefonische Betrugsversuche scheitern

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag, 16.03.2020, scheiterten gleich zwei telefonische Betrugsversuche im Stadtteil Oggersheim. In einem ersten Fall wurde von einem Band vorgespielt, dass eine 64-Jährige bei der Justizbehörde Stuttgart in ein Strafverfahren verwickelt sei. Die clevere Frau legte sofort auf und beendete das Gespräch. Ein vermeintlicher Microsoftmitarbeiter versuchte sogar zweimal hintereinander über einen Telefonanruf an sensible Daten zu kommen. Auch hier reagierte die 54-jährige Angerufene vorbildlich und legte einfach den Hörer auf. Somit kam es in beiden Fällen zu keinem Schaden.

Tipps Ihrer Polizei zum Schutz vor Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

