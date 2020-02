Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Unfallflucht-Zeugen gesucht (21.02.2020)

Singen (ots)

Ein unbekannter Lkw-Fahrer, der am heutigen Freitag gegen 06.30 Uhr von der Rielasinger Straße in die Wehrdstraße einbog, fuhr gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Baum fiel nach der Kollision auf ein Straßenschild und beschädigte dies. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Eine Zeugin, die hinter dem roten Lkw fuhr, konnte keine näheren Angaben zu dem Lkw machen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

