Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vorsätzliche Brandstiftung an zwei Müllcontainern in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 23.11.2019 gegen 03:20 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Greifswald zwei brennende Müllcontainer in der Lomonossowallee In 17491 Greifswald fest. Diese waren durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden. Da die beiden Müllcontainer in der unmittelbaren zur Hausfassade eines Mehrfamilienhauses standen, wurde dieses und ein Holzzaun durch das Feuer beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden der Feuerwehr aus Greifslwald konnte das Feuer gelöscht werden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

