Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Boldekow (LKVorpommern-Greifswald)

Anklam (ots)

Am 22.11.19, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der B 197 in der Ortslage Boldekow ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge, befuhr ein 70-jähriger Greifswalder mit einem PKW VW die B 197 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Friedland. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve geriet der VW aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Fassade eines leerstehenden Hauses. Der 70-jährige Fahrzeugführer, welcher zum Zeitpunkt des Unfalls allein im Fahrzeug war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung durch die vor Ort befindlichen Rettungskräfte ab. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Bei der Rettung des Verunfallten aus dem PKW und der anschließenden Bergung des VW unterstützten 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Boldekow. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395 / 5582 - 2223 Fax: 0395 / 5582 - 2026 E-Mail: holger.bahls@polmv.de E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

