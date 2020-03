Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ungewöhnliche Tatwerkzeuge

53879 Euskirchen (ots)

Mit einem Döner und einer Gehhilfe schlug am Montagabend (20.40 Uhr) ein 39-Jähriger aus Euskirchen auf seinen 33-jährigen Mitbewohner ein. Zuvor war es zwischen den Beiden im bewohnten Mehrfamilienhaus an der Bendenstraße zu einem verbalen Streit gekommen. In dessen Verlauf bewarf der 39-Jährige seinen Mitbewohner mit einem Döner und schlug anschließend mit seiner Gehhilfe auf ihn ein.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell