Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath: Exhibitionist verfolgt Spaziergängerin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der sich einer Frau am gestrigen Montag (2. März 2020) am Kapuziner Berg in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Um 10:07 Uhr bemerkte eine 50-jährige Spaziergängerin einen Mann, der sie verfolgte. Als sie sich zu ihm umdrehte, zeigte er sich ihr in schamverletzender Weise. Er flüchtete vor Eintreffen der Polizeibeamten in Richtung Flünnertzdyk.

Der dunkelhaarige Mann ist ca. 1,85 Meter groß, trug einen Drei-Tage-Bart und eine auffällig hellblaue Jacke mit blauer Jeanshose.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (139)

