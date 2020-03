Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Krefeld (ots)

Bereits am Freitag (28. Februar 2020) kam es an der Kreuzung Nassauerring / Kliedbruchstraße zu einem Unfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer einem anderen Autofahrer aufgefahren war. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 14:50 Uhr wartete ein 52-jähriger Autofahrer an einer roten Ampel der Kreuzung Nassauerring /Kliedbruchstraße. Er beobachtete im Rückspiegel, wie zwei Autos mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf ihn zufuhren. Während der Mazda-Fahrer noch rechtzeitig bremsen konnte, fuhr ihm der Skoda-Fahrer ungebremst auf. Kurz nach dem Unfall entfernte sich der Mazda-Fahrer von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 42-jährige Skoda-Fahrer alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Auto sowie Führerschein wurden sichergestellt. Auf den Polen wartet nun ein Strafverfahren. Bei dem Mazda-Fahrer soll es sich um einen Mann mit hellen Haaren und schlanker Statur handeln.

Die Polizei sucht nun den Mazda-Fahrer und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (136)

