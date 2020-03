Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche in Krefeld - Zeugensuche

Krefeld (ots)

Dießem/Lehmheide

Am Samstag, den 29.02.2020, in der Zeit von 19.00 - 22.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Virchowstraße /Billsteinstraße Nachdem die Wohnung durchwühlt worden war, verließen die Täter die Wohnung in unbekannte Richtung.

Uerdingen

Am Freitag, den 28.02.2020, in der Zeit von 16.00 - 19.15 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Düsseldorfer Straße in Krefeld-Uerdingen ein. Auch in diesem Fall wurde die Wohnung durchwühlt und die Einbrecher konnten unerkannt die Wohnung verlassen.

Inrath/Kliedbruch

Im Zeitraum vom 27.-29.02.2020 versuchten Unbekannte in eine Doppelhaushälfte im Verlauf des Grönkesdyk einzubrechen. Dabei versuchten die Unbekannten ein Fenster aufzuhebeln. Es blieb bei einem Einbruchsversuch.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (133)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell