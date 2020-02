Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Ausweichmanöver endete im Nebeneingang eines Imbiss - zwei Leichtverletzte - Verursacher flüchtig

Krefeld (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020, gegen 16.10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Krefeld die Bahnstraße in Richtung Dießemer Straße. Plötzlich fuhr ein Kleinwagen vom Fahrbahnrand der Bahnstraße an und wendete, um anschließend in Richtung Hansastraße seine Fahrt fortzusetzen. Der 19-Jährige konnte dem wendenden Pkw noch ausweichen, steuerte dadurch jedoch seinen Pkw in eine Nebeneingangstüre eines dortigen Imbiss. Durch den Unfall wurden der 19-jährige Fahrzeugführer, sowie seine 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Zeugen, die weitergehende Angaben zum Unfallgeschehnis, insbesondere zu dem Kleinwagen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Krefeld ( Tel.: 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de ) zu melden. (132)

