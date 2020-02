Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Zwei Radfahrer kollidieren - 48-Jährige leicht verletzt - Mann flüchtig

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstag (27. Februar 2020) sind zwei Radfahrer auf der Düsseldorfer Straße zusammengestoßen. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Gegen 15:15 Uhr bog eine 48-jährige Radfahrerin von einer Firmenzufahrt auf den Radweg der Düsseldorfer Straße, kurz vor dem Kreisverkehr zur Floßstraße, ab. Unmittelbar danach stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der auf dem Radweg in falscher Richtung fuhr. Sie sprach den Mann an und sagte, dass sie die Polizei informieren werde. Daraufhin fuhr er mit seinem Fahrrad in Richtung Gellep-Stratum davon.

Bei dem Unfall wurde die 48-Jährige leicht verletzt. Sie suchte selbstständig einen Arzt auf. Der Flüchtige ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,60 Meter und von stabiler Statur. Er war dunkelhäutig und trug dunkle Kleidung sowie eine Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (131)

