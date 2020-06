Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Frisörsalon, Verkehrsunfälle & versuchter Einbruch in Kindergarten

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Einbruch in Frisörsalon

Bislang unbekannte Diebe stiegen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Frisörsalon in der Fronackerstraße ein und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Fellbach: 4000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 54 Jahre alter Ford-Fahrer übersah am Freitag, gegen 11:45 Uhr beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen in der Stuttgarter Straße eine neben ihm fahrende 34-jährige Daimler-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Fellbach: Auffahrunfall

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen, gegen 9:45 Uhr in der Bühlstraße. Ein 47 Jahre alter Hyundai-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 34-jährige Skoda-Fahrer abbremsen musste und fuhr diesem auf. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Welzheim: Geparktes Auto gestreift

Eine 77 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf fuhr am Freitag, gegen 9:25 Uhr den Schlesierweg entlang und bog von dort in die Breslauer Straße ab. Dabei streifte sie einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 6000 Euro.

Winnenden: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Kindergarten in der Robert-Boehringer-Straße einzubrechen. Da die Einbrecher allerdings nicht ins Innere des Kindergartens gelangten, wurde auch nichts entwendet. Beim Einbruchsversuch entstand allerdings Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

